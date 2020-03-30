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شكرا لقرائتكم خبر عن بن افليك مستمر في تجاهل فيروس كورونا ويرفع شعار "الحب أولا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي بن أفليك لم يلتزم بالحجر المنزلي الذاتي في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم، حيث تلتقط باستمرار عدسات مصوري " البابارتزي" عده صور لنجم هوليوود الشهير البالغ من العمر ( 47 عاما ) خلال قضاءه وقت رومانسي ممتع مع صديقته الجديدة آنا دي ارماس البالغة من العمر ( 31 عاما ) و كأن بن أفليك يؤكد انه لا يعنيه انتشار الكورونا .
كان آخر ظهور لبن أفليك و آنا أمس خلال تنزههما في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، حيث ظهر الثنائي خلال تبادلهما القبلات الساخنة بينما كان بن افليك يحتضنها .
ظهرت آنا دي ارماس و هي ترتدي ملابس كاجوال أنيقة ، مكونه من بنطلون جينز و جاكت باللون النبيتي مصنوع من القطيفة وهو واحد من أبرز تصميمات دار " Sandro " و وصل سعره الي 448 جنية إسترليني .
ولم يكن هذا الظهرو الأول لبن افليك و صديقته الجديدة حيث يحرصا علي التنزه معا بالرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا و الذي اجبر الكثير من نجوم العالم علي التواجد في المنزل كحجر صحي ذاتي .
يذكر أن أخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back ، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشي، تود ستاشويك، راشيل كارباني، مارلين فورتي، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمي راتشفورد.
بن افليك وصديقته (1)
بن افليك وصديقته (2)
بن افليك وصديقته (3)
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