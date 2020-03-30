شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم تنضم لـ"تيك توك" بالرقص على "عود البطل" مع شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة هيدي كرم إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



هيدي كرم

ونشرت هيدي أول فيديو لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت فيه وهي ترقص علي مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، بصحبة شقيقتها، وعلقت علي الفيديو قائلة :"أول فيديو علي تيك توك.. كارثة".

و احتفلت الفنانة هيدى كرم منذ عدة أيام بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "مايان"، بمجموعة صور من طفولتهما، معلقة عليها عبر حسابها على انستجرام: "عيد ميلاد سعيد لأختى الصغيرة اللطيفة أتمنى أن تحقق كل ما تريده وتستحقه.. أتمنى أن تعيشى بسلام وفرح كل يوم بحياتك وتصلى دائمًا إلى أهدافك.. بارك الله فيكى حبيبتى وبارك حبك.. أحبك بلا نهاية.. يا أحلى واحدة جابها برج الحوت".

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وشاركت هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين، كما شاركت مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل "الزوجة 18".

"كلبش 3" تدور أحداثه حيث يتقدم (سليم الأنصارى) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.