شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. حفل لايف لـ مى كساب عبر "يوتيوب" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة مى كساب إقامة حفل لايف لجمهورها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" للتغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات، للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت مى كساب عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "معادى معاكم يوم الخميس الجاى إن شاء الله وحفلة لايف ع اليوتيوب لأول مرة كون معاكم على قناتى الرسمية ع اليوتيوب مستنياكم هابدأ الساعة 10 مساء إن شاء الله #خليك_في_البيت #مي_كساب#حفلة#يوتيوب".



مى كساب

وكانت قد أصدرت الفنانة مي كساب أغنيتها الجديدة "هى ماما فين" بالمشاركة مع زوجها الفنان أوكا وابنتهما "فريدة"، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب.

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وكشفت مي كساب عن تحضيرها لفيلم جديد يحمل اسم مؤقت "ڤولت زيادة" تأليف محمد عبد الكريم، إخراج أحمد ثابت، مضيفة لـ"الخليج 365" أنها تعقد جلسات مع أسرة الفيلم لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة للبدء فى تصويره بعد عيد الفطر المقبل بعد استقرار الأوضاع، لافتة أن فكرة الفيلم تدور فى إطار كوميدي اجتماعي.

وقدمت مى كساب آخر أعمالها فى السينما فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى تم طرحه فى دور العرض العام الماضى، وشارك فى بطولته أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، من سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

وعرض لمى كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة" على إحدى المنصات الرقمية وشاركت فى بطولته إلى جانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.