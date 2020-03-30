شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير نصف مشاهد مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال مسلسل "النهاية" الذى يخوض به النجم يوسف الشريف السباق الرمضانى المقبل من تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل فى عدد من الديكورات منها ستديوهات فى شبرامنت بالهرم وغيرها، حيث يكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصويرخاصة أنه من أوائل الاعمال التى تم تصويرها لموسم رمضان.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - The End" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

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