محمد إمام: "الحظر حيهطل الواحد.. منك لله يا أوس أوس عرفتنى الحاجات دى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام جمهوره بفيديو كوميدى له يظهر به بأحد فلاتر "سناب شات"، خلال العزل المنزلى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه "الحظر حيهطل الواحد منك لله يا أوس أوس عرفتنى سكة الحاجات دى"، كما رد عليه أوس أوس قائلا "ليه بس كده يا هوجان".



محمد امام

وكان حرص محمد إمام علي توجيه رسالة لجمهوره لبث التفاؤل، حيث قال "إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل.. الصحاب.. الصلاة في أماكن العبادة.. السفر.. الرياضة.. السينما.. الشارع.. الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني.. هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا.. هتفهم ان نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا.. إحنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية".

وشارك إمام، مؤخراً في بطولة فيلم "لص بغداد" مع النجم فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.