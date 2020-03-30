شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يسخر من ظهور أصدقائه المطربين لايف.. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عدد من المطربين حفلات اون لاين على حساباتهم الشخصية سواء كانت فيس بوك أو انستجرام وغيرها بسبب انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على المواطنين وبقائهم فى البيت، وكان من هؤلاء المطربين تامر عاشور ورامى عياش وأحمد جمال وغيرهم، وأيضا ظهر مؤخرا عدد من النجوم فى فيديوهات اللايف والتيك توك وغيرها .

النجم رامى جمال نشر بوست على صفحته ساخرا من ذلك وعلق قائلا : "بفكر اطلع لايف أقول لأصدقائي كفايه طلوع لايف بقي" .



تغريدة رامى جمال

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وقرر رامي جمال مؤخرا التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتي الدقهلية والقاهرة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على انستجرام كتب خلاله: قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل اصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفي يختارونها.

وكان النجم رامى جمال طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب وذلك بعد طرح أغنيتين قبل الألبوم وهما كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 12 ملايين مشاهدة حتى الآن.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.