شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "قولوله سماح".. تامر عاشور يسجل أغنية جديدة من كلمات أحمد الماكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الفنان تامر عاشور أغنيه من ألبوم الجديد جارى الاستقرار على اسمها، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، لستكمل عاشور تعاونه الناجح مع المالكى بعدما قدما سوياً أغنية "قولوله سماح" من ألبومه الأخير "أيام" الذى تم طرحه العام الماضى وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

أغنية "قولوله سماح" كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، كما تعاون عاشور والمالكى فى أغنية ثانية من ألبوم "أيام" وهى "بقالى زمان" من ألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

وكان تامر عاشور قد أحيا حفلاً غنائياً "أون لاين" وتصدر به ترند يوتيوب وحقق أعلى مشاهدة بعدما مليون مشاهدة، قدم خلاله باقى من أشهر أغانيه سواء الجديدة أو القديمه، كما دعا عدد كبير من الفنانين على إقامه حفلات أون لاين خلال الفترة المقبلة من أجل المواطنين وتشجيعهم على البقاء في المنزل.

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يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".