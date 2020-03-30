محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بصورة لها، من داخل سيارة.
وكتبت عبير في تعليقها على الصور "صباح الخير اللي عنده فرصة وامكانية انه يقعد في البيت ويبعد عن أي اختلاط يبقى محظوظ.. ربنا يحفظنا كلنا".
جدير بالذكر أن عبير شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، وتشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانة يسرا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري: "اللي عنده فرصة يبعد عن أي اختلاط يبقى محظوظ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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