بطرس دانيال لمصراوي: "جورج سيدهم كان مثال للكرم وزوجته تركت عملها لرعايته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن الفنان جورج سيدهم أصيب بالجلطة التي جعلته قعيدا حتى وفاته بعد عامين من زواجه من دكتورة ليندا مكرم.

وأكد "دانيال" في تصريح خاص لمصراوي، أن "ليندا" اعتقدت أنه سيتعافى بعد فترة قصيرة، لذا كانت تحرص على رعايته وبعدها الذهاب لعملها، ولكن حين اكتشفت أن تعافيه سيأخذ فترة كبيرة، قررت ترك عملها والتفرغ لرعايته.

وتابع: "كانت صبراحة عندها صبر كبير جدا، وكل يوم كان يجي لجورج دكتور علاج طبيعي، وبتهتم بيه وله معاملة خاصة، ومواعيد أكل، لازم يعمل ريجيم، ويحافظ على أكل صحي، وعشان كل ده ربنا طول في عمره".

وأضاف: "على الرغم من تحمله لهذه الآلام على مدار 23 عاما، إلا أنه كان دائم الابتسامة ولا نراه إلا مبتسما بشوشا".

واستكمل: "دكتورة ليندا رفضت أي شو إعلامي، على حساب زوجها، ياما اتصلوا بيها عشان برامج إعلامية، لكن كل اهتمامها كان إنها تحافظ عليه، وكانت بتسمح بس للمقربين منه إنهم يحضروا عيد ميلاده من باب إن اللي بيحبوه يبقوا حواليه".

وأوضح أنها مثال مشرف للمرأة، كما أن "جورج" كان مثالا للفنان المحارب، الذي صبر على مرضه لأكثر من عشرين عاما.

وأشار إلى أنه كان مثالا للكرم، فحينما يستقبل ضيوفه يصر على تقديم المشروبات والمأكولات والحلوى والفاكهة، فكان كريما بشكل لا يوصف.

ورحل النجم الكبير عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.