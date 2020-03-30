محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: ذكر موقع روسيا اليوم، أن الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، رحل عن عالمنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. واكتشف "زيدوني" إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، ليرحل عن عالمنا مساء أمس. ويعتبر "زيدوني" من أبرز فناني المسرح بالجزائر،وهو أستاذ سابق بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان. كما أن له عدة إسهامات مميزة فى إنجاز تصاميم سينوجرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "على بابا الكبير"، وشارك فى عدة لجان تحكيمية بالمهرجانات العربية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بعد إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.