شريهان: نعيش حربا وجودية مصيرية في مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة شريهان جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بفيديو يحمل عنوان "just listen"، يتحدث عن بعض السلوكيات الخاطئة التي يتبعها البشر وكانت سببا في الكثير من الكوارث، مطالبًا الجميع بالاستماع لحكمة ما يحدث في العالم حاليًا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت في تعليقها على الفيديو "تحية إلى كل شخص أثبت إنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي اللا إنساني. تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة مسؤولية وشرف. فنحن جميعاً نعيش حرب وجودية مصيرية في مواجهة كورونا وسامحوني، كلنا كنا سبباً فيه ولا أستثني أحد".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن شاركوا في حملات ومبادرات، تطلب من الجمهور البقاء في المنزل وعدم النزول إلا في الضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.