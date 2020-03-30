ساندي لـ"الخليج 365": "عيش حياتك" أخذ من رصيدي و"هركز في الغنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ساندي، إنها تحتاج للتركيز في الغناء أكثر من التمثيل الفترة الحالية، وذلك بعد تقديمها فيلمين، هما "خطة جيمي" و"عيش حياتك".

وأضافت ساندي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تجربة فيلم (عيش حياتك) أخذت من رصيدي، واتحسبت عليا وقوع، وده كان بسبب إن الناس مكنتش مقتنعة إني رجعت وواقفين عند شائعة الاعتزال، وكمان شكلي في الفيلم كان متغير جدًا".

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وتابعت "كانت خطوة مش ناجحة، تقصير دعائي ومكنش وقته"، معترفة أنها تعلمت من التجربة، وكان الفيلم سببًا في زيارتها لأماكن في مصر لم تكن ستفكر في زيارتها "طلعت جبل موسى 5 ساعات ومكنتش عمري هعمل كده".

ساندي أشارت إلى أن تجربتها السينمائية الأولى من خلال فيلم "خطة جيمي" حققت نجاحًا كبيرًا، موضحة "كنت أول مرة أنتج سينما ورجعت فلوسي وكنت رقم اتنين في شباك التذاكر".

"عيش حياتك" تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف.