وفاة المطرب الأمريكي جو ديفي بعد يومين من إعلان إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، المطرب الأمريكي جو ديفي، الحائز على جائزة "جرامي"، عن عمر يناهز 62 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن الوفاة جاءت بعد يومين من إعلان إصابته بالفيروس، وأنه يتلقى رعاية طبية.

وكتب "ديفي" وقتها أن على الجميع توخي الحذر، كما طالب جمهوره باحترام خصوصيته.

جو ديفي من مواليد 1958، وهو من أشهر مطربي الموسيقى الريفية الأمريكية، وحصل على جائزة "جرامي"، وبدأت شهرته الحقيقية عام 1990