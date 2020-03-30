ندى بسيوني تطالب بعدم غلق العيادات البيطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
طالبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وزارة الصحة المصرية، بعدم غلق العيادات البيطرية.
وكتبت: "نطالب وزارة الصحة بعدم غلق العيادات البيطرية فهي ليست رفاهية، أي روح تتألم لها الحق في العلاج، وأعتقد ده مالوش دعوة بالناس يعني مش هيأثر على علاجكم أو هياخد من رزقكم".
وتابعت: "ده بعد القسوة التي ظهرت من بني البشر الناقلين للعدوى على مخلوقات الله الأبرياء من الوباء، ما تتعلموا الرحمة بقى".
وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.
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