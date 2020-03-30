جمال عبدالناصر يحيي ذكرى العندليب الأسمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا النجم جمال عبدالناصر، الذكرى الـ 43 لرحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

ونشر "عبدالناصر" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بورتريه للعندليب، وعلق: "في ذكرى حليم، عاشق الحب والوطن".

ورحل العندليب الأسمر عن عالمنا في 30 مارس 1977، بعد مسيرة فنية حافلة، "حليم" من أهم المطربين في تاريخ الأغنية العربية، وتعتبر جنازته من أكبر الجنازات التي شهدتها مصر.

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وترك "حليم" إرثا فنيا كبيرا، فقام ببطولة عدد من الأعمال أبرزها "أبي فوق الشجرة"، "أيام وليالي"، "بنات اليوم"، "الوسادة الخالية"، "الخطايا".

ومن أبرز أغانيه "موعود"، "أي دمعة حزن لا"، "البندقية اتكلمت"، "مداح القمر"، "بلاش عتاب"، "جبار"، "أنت قلبي"، وغيرها.