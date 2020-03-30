تراند اليوم : شمس الكويتية تثير صدمة بوصف جسد المرأة وترد على الهجوم: «لن أخرس»

أثارت الفنانة والإعلامية شمس الكويتية، موجة غضب بفسديو اعتبره كثيرين صادم، تحدثت فيه عن جسد المرأة المغربية، وجمالها وجذبها لأي رجل، وهو الأمر الذي أثار مغربيات وهاجموها عبر هاشتاج "شمس الكويتية اخرسي"، شارك فيه الآلاف.
وقالت "شمس"، إن زوجها متواجد حاليًا في المغرب، ولا يستطيع العودة بسبب الأوضاع الحالية، وأنها تخشى عليه من المغربيات، واصفة إياهن بالساحرات.
وتابعت :« المغربيات يسحرن بجمالهن، ولديهن العديد من الأمور التي تجذب الرجال.. المرأة المغربية جسمها جميل، وفنانة في الطبخ، وأكلها لذيذ جدًا، وتعتني بنظافة جسمها وبالخلطات والعطور، وتقوم بخدمة زوجها بنفسها، وليس الخادمة من تقوم بذلك».
واستطرد شمي :« الرجل يحب المرأة الجميلة، والتي تعرف الطبخ، وتهتم بجسدها، وبالخلطات والعطور، فيهن خفة دم فظيعة، والرجل لما تجيه امرأة خفيفة الدم، وتطبخ، وجميلة، ورائحتها حلوة، ويأكل من يدها، وتكوي له هدومه، وهذه الأمور ما يلقاها في حياته وإذا لقيها عنده سيطير 9 ساعات ويروح إلى المغربيات».
وبعد تصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي وأصبح ترند، ردت بدورها شمس على الهجوم عليها، وكتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر :« لن اخرس ولن اكون نعجة في قطيع المسترجلات انا قلت رأيي بمحاسن الانسانة المغربية لم اسئ لاحد والمسترجلة الي فهمت غير كذا خذي ادوية #ضبطي_هرموناتك
والمغربيات عسل».
وتابعت :« سبتوا #كورونا وسويتو هاشتاق فيه 16 الف تغريدة عشان تفرغون سمومكم يامسترجلات الذي على رأسه بطحه».