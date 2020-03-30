تراند اليوم : القبض على فنانة مصرية شهيرة وصديقتها متلبسين أثناء حظر التجوال



تمكنت قوات الشرطة المصرية، من إلقاء القبض على الفنانة المصرية واليوتيوبر الشهيرة "مودة الأدهم"، رفقة صديقتها متلبسين بخرق حظر التجوال في "مدينتي" بالقاهرة الجديدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه بفحص هاتف اليوتيوبر مودة الأدهم، تبين أنها سجلت فيديو منذ أيام ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خرقها حظر التجوال.

ووجهت لها النيابة تهم اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

فيما أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه موضحة ان المتهمتان كانتا تصوران فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبطهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "مدينتي" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول.





