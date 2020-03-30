حليم.. حالة إبداع لا تموت

وسط ما تعانيه مصر من مرض الكورونا اللعين وجهود الحكومة الهائلة لمنع انتشار هذا المرض اللعين تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ43 لرحيل العندليب عبدالحليم حافظ الذى يعتبر بلا شك أسطورة وأقوى ظاهرة غنائية فى تاريخ مصر والعالم العربى بجانب أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

عبدالحليم حافظ، كان ولا يزال حالة إبداع لا تموت، 43 عاماً مرت على رحيله وما زال صوته يطرب الملايين بل ويخفف أعباء الحياة، هو بحق صوت الزمن الجميل.

العندليب الراحل: رحلة إبداع فنية لم تتجاوز 25 عاماً وبداية النجومية الحقيقية كانت 1955 بما يعنى أن رحلة النجومية والتألق لم تتعد الـ22 عاماً فقط، أكثر من 300 أغنية ما بين العاطفية والوطنية.

صوته العذب عبر عن مصر فى مراحل الانكسار والانتصار من بين أغانيه الوطنية شديدة الروعة، «صورة» و«بالأحضان» و«حكاية شعب» و«على رأس بستان الاشتراكية» و«ذكريات»، وحينما وقعت نكسة 1967 أدمى مشاعر الملايين برائعة الأبنودى وبليغ حمدى «عدى النهار»، وزرع الحماس بين الملايين من أبناء الشعب المصرى فى أغنيات «البندقية اتكلمت» و«أحلف بسماها» و«فدائى» و«المسيح»، وحينما تحقق نصر 1973 أبدع فى أغنيات «لفى البلاد يا حبيبة» و«عاش اللى قال» و«صباح الخير يا

سينا» و«الفجر لاح»، وحينما أعاد الرئيس الراحل السادات فتح قناة السويس 1975 غنى عبدالحليم «حبوا اللى قال» و«المركبة عدت»، لتكون حنجرة العندليب خير معبر عن مصر.

أغانيه أرخت للحالة السياسية التى عاشتها مصر ما بين منتصف الخمسينيات حتى منتصف السبعينيات.

حدث ولا حرج عن أغانيه العاطفية التى دغدغت مشاعر الملايين وارتقت بالأحاسيس الرومانسية، حالة جمال لن يشعر بها إلا من عاش عصر عبدالحليم.

مئات الروائع العاطفية، من ينسى أغنيات «صافينى مرة» و«على قد الشوق» و«الليالى» و«فى يوم فى شهر فى سنة» و«أبوعيون جريئة» و«حبك نار» و«ظلموه» و«قوللى حاجة» و«بتلومونى ليه» و«فوق الشوك» و«حبيبها» و«كامل الأوصاف» و«أعز الناس» و«يا خلى القلب» و«جبار» و«الويل الويل» و«أحضان الحبايب» و«الهوى هوايا».

واعتباراً من عام 1970 بدأ عبدالحليم رحلة الأغانى الكلاسيكية الطويلة، وتعتبر جميعها من علامات الأغنية فى مصر والعالم العربى، وهى على التوالى «زى الهوى» و«موعود» و«مداح القمر» و«حاول تفتكرنى» و«رسالة من تحت الماء» و«يا مالكاً قلبى» و«فاتت جنبنا» و«أى دمعة حزن لا»

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و«نبتدى منين الحكاية».

وكانت مسك الختام رائعته «قارئة الفنجان» تأليف نزار قبانى وألحان محمد الموجى، وغناها فى ليلة عيد الربيع يوم الأحد 25 أبريل 1976، وكانت أطول حفلة فى تاريخ العندليب حيث غنى عبدالحليم «قارئة الفنجان» على مدى 160 دقيقة، ثم غنى فى الوصلة الثانية «أهواك» و«توبة» و«أبوعيون جريئة» و«فى يوم من الأيام»، استمر هذا الحفل من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً.

شاء القدر أن نستمع لقصيدة «حبيبتى من تكون» تأليف خالد بن سعود، ألحان بليغ حمدى عام 1981 بعد رحيل حليم بأربع سنوات.

نحن أمام مطرب أسطورى بمعنى الكلمة، أجيال وراء أجيال تسمع عبدالحليم، حالة إبداع خالدة أبداً لن تموت.

عبدالحليم كممثل كان عبارة عن حالة من الصدق، 16 فيلماً قدمها للسينما كانت شاهدة على موهبة حليم كمطرب وممثل، وما زالت أفلامه جاذبة للملايين «لحن الوفاء» و«أيامنا الحلوة» و«أيام وليالى» و«ليالى الحب» و«دليلة» و«موعد غرام» و«الوسادة الخالية» و«شارع الحب» و«حكاية حب» و«البنات والصيف» و«الخطايا» و«يوم من عمرى» و«معبودة الجماهير» وأخيراً «أبى فوق الشجرة» الذى حقق نجاحاً أسطورياً 1969.

نستمع إلى صوته حتى فى عز المحن ليخفف عنا متاعب الحياة، كاريزما وهبها المولى سبحانه وتعالى لعبدالحليم جعلته معشوق الكبار والصغار فى كافة الأجيال، ما زال هو المطرب الأول فى مصر والعالم العربى حتى بعد 43 عاماً من رحيله، الصدق والإحساس والصوت العذب سر إبداع حليم الذى لا يموت.

رحل عن دنيانا فى ليلة حزينة للغاية فى العاشرة مساء الأربعاء 30 مارس 1977.