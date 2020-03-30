فى ثالث أيام المسرح العالمي.. إشادة دولية بالتراث المصري

أشاد النقاد والمسرحيون بالعرض المسرحي "ام العداني" تأليف ورشة مؤسسة س للثقافة والابداع وبطولة فرقة كراكيب المسرحية بمصر، ضمن عروض ثالث ايام مهرجان المسرح العالمى اون لاين دورة الفنان جورج سيدهم، والتى تنظمة مؤسسة س للثقافة والابداع برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان .

واضاف وا :" ان العرض يتعمق فى التراث والموروثات الشعبية المصرية والذى يتشابه مع قصص شعبية كثيرة موجودة فى اليلدان الاخرى والتى

تدور كلها فى سياق السلطة والهيمنة وايضا التخاريف والشعوذة فى الوقت الذى اثار العرض الايطالى " ايام سعيدة " تساولات كثير واهمها سبب قيام الدول الاوروبية تقديم قصص قديمة والمفروض انها بعيدة عن واقعهم الحالى مثل مسالة العزلة والوحدة التى يتناولها النص اما العرض المغربى مجرد تفكير فقد حصل على اعجاب بالمشاهدين بالعرض واعتبروه شهادة تخرج لابطاله الشباب.

وفى سياق متصل اعلنت ادارة المهرجان ان اليوم الرابع يتضمن ثلاث عروض هى العرض المغربى "جدال" والعرض المصرى "مولد سيدى الهزيان" والعرض الجزائرى "تفضلى يا أنسة"



يذكر ان مهرجان المسرح العالمى اون لاين هو اول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمة على مستوى العالم ويستمر حتى يوم 31 مارس الحالي، ويبث عروضة على صفحة مؤسسة س للثقافة والابداع يوميا فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء فى ضو الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الانشطة فى كل الدول .. المهرجان برعاية اتحاد المسرحيين الافارقة وiti