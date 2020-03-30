شاهد.. راندا البحيري تسترجع ذكرياتها مع فاتن حمامة



شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها صورة من ذكرياتها مع الفنانة حنان ترك، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وظهر خلال المنشور صورة وامضاء الفنانة حنان ترك، وعلقت راندا على المنشور قائلة :"حنان كانت بتمضي زمان حنان التركي.. ده غالبا سنه ٩٤". والجدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانة راندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، هبه مجدي، ايتن عامر، محمود حجازي، أشرف زكي، محمد مغربي، وحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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