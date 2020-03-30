في ذكرى وفاة حليم.. عقد قديم يكشف تفاصيل أول سيارة قام العندليب بشرائها

كتب ــ مصطفى عبيد

كشف المؤرخ وجامع الوثائق موفق بيومي تفاصيل أول سيارة اشتراها المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكدا امتلاكه عقد شراءها.

وقع التعاقد يوم 30 مارس سنة 1955 وقام عبد الحليم حافظ بشراء السيارة من شركة إخوان مقار

وكانت ماركة شيفروليه موديل 1955 ولونها سماوي، وبلغت قيمة السيارة 1583 جنيها ودفع حليم مقدما 583 جنيها وتم الاتفاق على تقسيط باقي الثمن على عدة اقساط تنتهي في ابريل 1956.

ونص البند البند الرابع من العقد أن شركة إخوان مقار لا تضمن للطرق الثاني السيارة المسلمة إليه بأي ضمان يخلاف ما التزم به المصنع ، كما نص البند الخامس أن الشركة غير مسئولة عن استخراج رخصة السيارة.

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وكان من اللافت في الأمر أن يكون الضامن على العقد هو المنتج السينمائي رمسيس نجيب.