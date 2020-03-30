السيناريست غزوان الميالى ينتهى من كتابة فيلمه الجديد

أكد الكاتب والسيناريست العراقى غزوان قاسم المالي، أنه انتهى من كتابة سيناريو فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "دموع ضاحكة" بعد أن كان اسمه القرار، مشيرًا إلى أنه انتهى من كتابة جميع أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يتم بدء أعمال التصوير خلال الفترة المقبلة.
كما يعقد جلسات عمل عدة مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وحسم التعاقد مع عدد من الممثلين بشكل نهائي للبدء في أعمال التصوير المقرر عرضه فى عيد الأضحى المبارك.
تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، عنمجموعة من الشباب الذي يمتلك موهبة الغناء ويتعرض لمشاكل وصعوبات عدة ويحاول الوصول والنجاح في ظل التحديات السياسية التي تعاني منها البيئة المحيطة بهم.
جدير بالذكر الفيلم بطولة نور الغندور، وفاطمة الحوسني، وفوز الشطي، وفاطمة الطباخ، ومهند الحمدي، وهدى صلاح، وعبدالله التركماني، وناصر كرمانى، وفرح المهدي، وحسن إبراهيم، وليالي دهراب، وإيمان العلي، ومن إخراج راجح حمدان.
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