الليلة.. لطيفة مع جمهورها عبر "أون لاين"

تحل المطربة لطيفة على جمهورها، مساء اليوم، الإثنين، بفيديو عبر خاصية اللايف على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

من المقرر أن تقدم لطيفة لجمهورها مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى بعض الحديث

مع محبيها.

جدير بالذكر أنه طرحت المطربة لطيفة أخيرًا أغنية "أقوى واحدة" من ألبومها الجديد الذى يحمل الاسم نفسه، كلمات عمر المصرى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل.