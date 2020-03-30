ماغي بو غصن تعبر عن غضبها من هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبناني ​ماغي بو غصن​ عن غضبها من رمي الناس لحيواناتهم الأليفة في الطريق خوفا من أن تنقل هذه الحيوانات فيروس كورونا إليهم، وكتبت ماغي:"بالوعي والوقاية منحمي حالنا..ومن ضمن الوعي نعرف انو الحيوانات الاليفة ما بتنقل العدوى. عاشوا ببيوتنا سنين وعطيونا اهتمام وحب كيف منزتن هيك بالشارع. والأخطر يلي عّم يقتلن. يلي بيقتل حيوان بهالوحشية بيقدر بلحظة غضب يقتل إنسان. وين الرحمة."

تجدر الإشارة لا يوجد حتى الساعة أي دليل على أنه من الممكن للحيوانات الأليفة أن تصاب بفيروس كورونا وأن تنقله للإنسان.

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