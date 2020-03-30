بعيداً عن كورونا..دوللي شاهين بجلسة تصوير صيفية -بالصور

ميرنا وليد - بيروت - استعادت الممثلة اللبنانية ​دوللي شاهين​ أجواء الصيف والبحر في ظلّ تفشي ​فيروس كورونا​، ونشرت صور لها منجلسة تصوير خاصة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التزاصل الإجتماعي، التقطتها في الصيف الماضي على البحر وعلّقت على الصور قائلة: "حرفيا اليوم ده كان من أجمل أيام حياتي".

وفي سياق متصل تنتظر دوللي شاهين استئناف تصوير فيلمها الجديد "عيد جواز" المتوقف حالياً، والذي تعود من خلاله الى السينما بعد غياب 6 سنوات ويشارك في بطولته إيهاب فهمي، عمر خورشيد، حسام فارس، ندى بهجت، محمد سليمان، أميرة نايف، وآخرين وهو من إخراج أحمد عبد الظاهر.

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