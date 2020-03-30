هذا ما دعا إليه الأمير وليام وكايت ميدلتون خلال هذه الأزمة

ميرنا وليد - بيروت - كتب الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة ​كايت ميدلتون​ يوم أمس، على حساب قصر كينسنغتون الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الأسابيع القليلة الماضية كانت مثير لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية، من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".

وكان قد نشر حساب القصر فيديو لأولاد وليام وكايت الأمير جورج والأميرة شارلوت والامير لويس الذين اصطفوا وصفقوا تقديراً وتحية للعناصر الطبية و لكل من يشارك في نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، الذين يتصدوا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

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