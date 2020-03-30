خاص الفن-ما حقيقة معاناة صباح فخري من مضاعفات صحية خطيرة؟

ميرنا وليد - بيروت - بعكس الاخبار التي يتم التداول بها على ان الفنان السوري القدير ​صباح فخري​ قد عانى أمس من مضاعفات صحية خطيرة ، فان معلومات خاصة اوضحت ان حالته مستقرة بعد الازمات التي عانى منها صحياً في السابق و ان ثمة رعاية خاصة تحيط به خصوصاً من نجله الفنان ​انس فخري​ الذي يجند وقته لمتابعة والده.

وتفيد المعلومات ان فخري نجا في السنوات الماضية من ازمة صحية اصابته في تونس و عاد الى ممارسة حياته العادية لكن تحت الاشراف الطبي المستمر بين سوريا و لبنان.

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