ميرنا وليد - بيروت - قدمت وزارة الصحة في مصر الشكر للممثلة المصرية ​ريهام حجاح​ لتبرعها بمبلغ وصل الى المليون جنيه مصري لصالح الوزارة للمشاركة في مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأصدرت وزارة الصحة بياناً جاء فيه: "تلقت وزارة الصحة والسكان بخالص الشكر بفضل التبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح الوزارة للمشاركة في جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا منكم على دعم متطلبات القطاع الصحي في ظلّ الظروف الراهنة

والتي تتطلّب تضافر جهود جميع أبناء الوطن، إن هذا الشعور اللبيل والمبادرة الإيجابية تستحق منا كل التقدير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تتبرّع بمبلغ كبير لمواجهة كورونا.. ووزارة الصحة تشكرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.