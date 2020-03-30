ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية ​مي القاضي​ أنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "حب عمرى" مع الفنان هيثم شاكر بعدما استأنفت التصوير مؤخراً عقب فترة من التوقف، مضيفة أنها يتبقى لها أسبوع على أقصى تقدير وتودع العمل نهائياً في انتظار عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأشارت مي القاضي لـ"الفن" أن التصوير يشغل بعض من وقتها الذي أصبحت تقضيه بالكامل في المنزل تنفيذا لقرارات الحكومة المصرية التي فرضت حظر التجوال من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحاً، موضحة أنها لم تعد تخرج لمقابلة أصدقائها وما تقوم به هو الخروج بسيارتها قبل الحظر وتتجول في الشوارع ثم تعود إلى المنزل مرة أخرى.

مسلسل "​حب عمري​" تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال وديانا هاشم وحنان سليمان وعدد آخر من الممثلين، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن -مي القاضي تودع "حب عمري" في هذا التوقيت وتكشف عن يومها في الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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