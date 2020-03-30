ميرنا وليد - بيروت - ألقت الشرطة القبض على نجمة مواقع التواصل ​مودة الأدهم​ وصديقتها بسبب عدم التزامهما بقرار حظر التجوال الذي فرصته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأمرت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه موضحة ان المتهمتان كانتا تصوران فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبطهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "مدينتي" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول.

وأكد المصدر الأمني، أنه من المرجح أن يتم تنفيذ العقوبة عليها وان تدفع كفالة مالية قدرها 4 آلاف جنيه هي وصديقتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلقاء القبض على نجمة شهيرة وهذه تهمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.