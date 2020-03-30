ميرنا وليد - بيروت - تقضي الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ فترة الحجر المنزلي باكتشاف بعض المواهب الجديدة لها وتحدثت عنها في فيديو خاص لموقع "الفن" فاستعرضت اللوحات التي رسمتها ومنها واحدة للممثل ​عبد المنعم عمايري​.

وكانت قد فاجأت ​دانا حلبي​ الجمهور بإعلان خطوبتها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها يدها إلى جانب يد خطيبها وهما يرتديان المحابس.

وحرصت حلبي على عدم إظهار وجه خطيبها أو ذكر أية تفاصيل عنه، فيما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وتوجهوا لها برسائل التهنئة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - دانا حلبي تكشف عن موهبتها الجديدة بالحجر المنزلي وهديتها لعبد المنعم عمايري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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