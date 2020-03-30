نانسي عجرم وزوجها يصفقان للطاقم الطبي:"شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يظهرها برفقة زوجها ​فادي الهاشم​ وعاملات المنزل لديها، حيث شاركوا في حملة التصفيق للطاقم الطبي اللبناني من أطباء وممرضات وممرضين وعمال تنظيم في المستشفيات وصيادلة، الذين يعملون على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكتبت نانسي تعليقاً:"شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن..من قلبنا زقفة للابطال الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا".

وكان قد أطل اللبنانيون يوم أمس عند الساعة الثامنة مساءً في جميع المناطق وصفقوا للطاقم الطبي.

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