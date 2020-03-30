تراند اليوم : الشوطة جاية فى الفنانين العرب .. كورونا قتل إثنين .. تعرف عليهما

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وأكدت وسائل إعلام جزائرية، وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتوفي زيدوني الذي برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، بعد صراع مع المرض، حيث اكتشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.
وكانت لزيدوني عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها “علي بابا الكبير”، وشارك في عدة لجان تحكيمية.
والخميس الماضي أعلن عن وفاة الفنان المغربي مارسيل بوطبول (75 سنة) ، في إحدى مستشفيات باريس.
والفنان المغربي الراحل “بوطبول” هو من مواليد فاس سنة 1945، ينتمي إلى عائلة فنية فهو ابن جاكوب بوطبول وأخ الفنان حاييم بوطبول.
ويعد من بين آخر الفنانين اليهود المغاربة الذين أبدعو في مجال الفن الشعبي المغربي، حيث يتميز بنوع منفرد من الأغاني، ينبني على القصائد التقليدية، مرفوقة بموسيقى تعتمد على آلتي الإيقاع والكمان واللذان لا يعزفاهما سوى شقيقاه.