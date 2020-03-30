تراند اليوم : شاهد..نانسي عجرم تدعم بلدها على طريقتها الخاصة

تطورات جديدة في قضية زوج النجمة نانسي عجرم د.فادي الهاشم؛ فبعد أن تأجّلت التحقيقات بالقضية لحين مرور أزمة تفشي فيروس الكورونا، ظهرت رهاب بيطار لتعلن عودتها لهيئة الدفاع عن القتيل محمد الموسى بعد أن طلب والده منها التنحّي عن القضية.

وليس هذا فحسب، فلقد انتشرت صورة خاصة لابنها مع نانسي عجرم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما أثار جدلاً واسعاً حولها، ولكنها خرجت عن صمتها لتكشف عن هوية ابنها وتؤكد أنه منظّم حفلات، واجتمع بنانسي عجرم بالفعل قبل سنوات في إحدى الحفلات الغنائية.

وما بين كل هذه التطورات، تصمت نانسي عجرم حيال هذه الأمور وتنشغل ببلدها لبنان، حيث سنكشف عن إجراءات خاصة لنانسي لدعم بلدها في مواجهة أزمة كورونا.

دعم خاص

قررت نانسي أن تدعم بلدها على طريقتها الخاصة، حيث علمت نواعم أنها تبرعت بمبلغ قدره 10 آلاف دولار لمصلحة مركز الصليب الأحمر اللبناني ومبلغ آخر لمستشفى رفيق الحريري الحكومي كي تساند الجهات الطبية في مواجهة هذه الأزمة التي فاجأت كافة دول العالم.

وكانت نانسي قد شاركت في حملة تحمل عنوان “معاً” تدعو جمهورها إلى الجلوس في المنزل، وانتشرت الحملة بصورة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رفض نانسي

وعلى الرغم من انتشار الحفلات الأونلاين من بعض نجوم الغناء في الوطن العربي خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة، ترفض نانسي عجرم هذه الحفلات، خاصة أنه لا يمكنها جمع فرقتها الغنائية في منزلها خوفاً من الفيروس وستكتفي بالتواصل بخاصية اللايف عبر ستوري صفحتها الرسمية على إنستغرام لحين انتهاء الأزمة.

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