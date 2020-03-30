تراند اليوم : شاهد..سلاف فواخرجي: أغلى قبلة على جبيني من أحمد زكي

أحيت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ذكرى وفاة الفنان عبدالحليم حافظ، التي تحل يوم 30 مارس.

نشرت فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، صورة جمعتها بالفنان الراحل أحمد زكي، استعادت من خلالها ذكريات فيلم «حليم»، الذي دار حول قصة حياة عبدالحليم حافظ.

وعلقت كاتبة: «أغلى قبلة على جبيني، من تاريخ، من عبقري التمثيل أحمد زكي.. لحظات مابتتنسى كل لحظة منهم عمر، ودرس ووثيقة، في ذكرى رحيل النجم المصري الأسمر الجميل، بنحبك، إنسان وفنان، والممثلين كان ليهم الشرف إنهم يصوروا الفيلم ده معاك»، زي ما كتب أستاذ شريف عرفة على حيطة».