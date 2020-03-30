تراند اليوم : بالصورة – نقل فنان شهير إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

تعرض المطرب العالمى جون براين إلى مضاعفات بعد إصابته بفيروس كورونا وهو الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

وأعلنت عائلة جون في بيان على “تويتر” عن بعد تفاصيل الحالة الصحية له : “بعد مضاعفات مفاجئة جراء كوفيد 19، تم نقل جون إلى المستشفى يوم الخميس”.

وأضافت العائلة في بيانها : “يصعب علينا مشاركة هذا الخبر لكن كثرا منكم أحبوا جون ودعموه على مر السنين، لذلك أردنا أن نخبركم بالأمر ونمنحكم الفرصة لإعطاء المزيد من هذا الحب والدعم الآن فهو في حالة حرجة”.

وكشفت فيونا زوجة جون براين في 20 مارس في منشور على “إنستجرام” أنها مصابة بفيروس كورونا.

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