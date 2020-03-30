تراند اليوم : بعد رحيل جورج سيدهم.. تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ” فقد النطق “

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية وصحفية إن زوجها الفنان سمير غانم “مش قادر يتكلم” بعدما عرف خبر وفاة صديقه جورج سيدهم.

ونشرت بعض المواقع بعدها أخبارا تتحدث عن أن سمير غانم فقد النطق بعد رحيل جورج سيدهم، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، والتعبير الذي قالته دلال عبدالعزيز يعني حالة حزنه الشديدة على رحيل جورج سيدهم وليس فقدانه النطق بشكل كامل.

من المعروف أن صداقة وطيدة ربطت بين سمير غانم وجورج سيدهم منذ بدايتهما الفنية في فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، مع الفنان الراحل الضيف أحمد، وهي الصداقة التي استمرت على مدى سنوات طويلة، وحتى اعتزال جورج سيدهم العمل الفني لأسباب صحية.

يذكر أن جورج سيدهم رحل عن دنيانا يوم الجمعة الماضي، داخل أحد مستشفيات مدينة نصر، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.