تراند اليوم : أحلام تخرج عن صمتها بشأن كمامة الألماس .. تفاصيل

فنون - 30/03/2020 13:58

الخليج 365 - ردت الفنانة الاماراتية احلام على شائعة شرائها كمامة مرصعة بالألماس بمبلغ 28 ألف دولار أمريكي .

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وكانت ردة فعل أحلام عنيفة على هذه الشائعة من خلال فيديو نشرته و وصفت صاحبه بأنه "سفيه وسافل".

وتابعت احلام قائلة: “لأني كنت مع امك رحنا السوق اشتريناها معليش اكثر من كده مسكت نفسي عن الحثالة للي في المجتمع ان شاء الله الكورونا تشيلهم”.

وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة لكمامة مرصعة بالألماس على أنها للفنانة أحلام.

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وقد علقت أحلام في نهاية البوست الذي نشرته داعية : “اجعلني دائما يد عليا” واضافت “اجعلني دائما يا رب العالمين فوق ويجعلكم دائما ما تشوفوني الا بالذهب والالماس”.

وقد عرف عن أحلام بأنها لا تصمت عن أي اشاعة و ترد بكل قوة على ما يمسها من شائعات ، وتوضح رأيها للاخرين.