حمادة هلال يوجه رسالة إلى المصارع ” جون سينا “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مارس 2020 01:07 مساءً - نشر الفنان والمصارع الأمريكي ” جون سينا ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” والتي كتب فيها قائلا : ” كل ثانية تضيع هي ثانية ضائعة ” .

الأمر الذي أثار إعجاب الفنان المصري ” حمادة هلال ” لوجود شبه بين هذه الجملة وبين الجمل التي اشتهر بها هلال من حيث تكرار المعنى .

فأعاد حمادة هلال نشر التغريدة عبر حسابه على موقع تويتر وكتب في تعليقه عليها : ” الله عليك يا عم چون .. حبيب قلبي من أيام فيلم حلم العمر ” .