كتب امير فتحي في الاثنين 30 مارس 2020 01:07 مساءً - نشر الفنان والمصارع الأمريكي ” جون سينا ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” والتي كتب فيها قائلا : ” كل ثانية تضيع هي ثانية ضائعة ” .
الأمر الذي أثار إعجاب الفنان المصري ” حمادة هلال ” لوجود شبه بين هذه الجملة وبين الجمل التي اشتهر بها هلال من حيث تكرار المعنى .
فأعاد حمادة هلال نشر التغريدة عبر حسابه على موقع تويتر وكتب في تعليقه عليها : ” الله عليك يا عم چون .. حبيب قلبي من أيام فيلم حلم العمر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يوجه رسالة إلى المصارع ” جون سينا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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