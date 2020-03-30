بكاء دلال عبد العزيز في حديثها عن جنازة ” جورج سيدهم ” : ” مكنتش مصدقة وكنت حاسة إن روحه حوالينا “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مارس 2020 01:07 مساءً - أجرت الفنانة ” دلال عبد العزيز ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لمس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” تحدثت من خلالها عن الفنان الراحل ” جورج سيدهم ” وعن عدد من المواقف والذكريات التي جمعت بينهما إلى جانب جنازته التي أقيمت يوم أمس الأحد وشيعت من كنيسة العذراء بالقاهرة .

فقالت دلال عبد العزيز أن الفنان جورج سيدهم له الفضل عليها في اكتشافها فنيا وتقديمها مرتين في مسرحية ” أهلا يا دكتور ” ومسرحية ” حب في التخشيبة ” .

وأضافت : ” كان كريم جدا وحنسن جدا وشهم وجدع عارفة الصعيدي المصري الأصيل القبطي ” .

وعن مشاعر صديقه ورفقة عمره الفنان سمير غانم أشارت دلال عبد العزيز على حزنه الشديد على رحيل جورج سيدهم وأن ما بداخله لا تعبر عنه كلمات .

Advertisements

وأشارت دلال إلى إنها تعلمت الكثير من الفنان الراحل مثل كيفية الوقوف على المسرح والالتزام كما قدم لها الكثير من الخدمات ووقف بجانبها أثناء وفاة والدها .. وكان له الفضل في معرفتها بشخصيات هامة في حياتها مثل الفنانة الراحلة ” نادية لطفي ” والمخرج الراحل ” سمير سيف ” .

وعن الجنازة أعربت عن تقديرها لحسن التنظيم بها وقالت باكية : ” كنت حاسة إن روحه حوالينا وإحنا في القداس .. مكنتش مصدقة هو رحل عننا كجسد إنما روحه وشخصيته عمرها ماهتفارقنا ” .