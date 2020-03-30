إصابة الفنانة إيناس عز الدين بفيروس كورونا وحجزها بالحجر الصحي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

إيناس كشفت عن إصابتها بالوباء خلال رحلتها الأخيرة للمغرب، وكتبت: «مافيش حاجة حتى الآن اسمها علاج كورونا، والإجراءات المتبعة معايا في حالة الألم أو التهاب الحلق أو الصداع أخذ باراسيتامول أو بنادول أو ادول 500 وتقوية المناعة بفيتامين دي وفيتامين سي وأكل الخضار وفواكه تحتوي على فيتامين سي زي البرتقال والكيوي والليمون والموز وشرب سوائل دافية والابتعاد عن المشروبات الباردة ووقف السكريات نهائياً.. والفيروس انتقل ليا وأنا راجعة من المغرب من اأبوعين في الطيارة عن طريق شخص كان مصاب وما قالش وهو كان عارف وتم اكتشاف إصابته لما وصل مصر».

وفي بداية الإصابة، كشفت إيناس عن الأعراض التي شعرت بها الفنانة المصرية، في منشور كتبت فيه: «الأعراض معايا كحة جافة جداً نشفان ريق ألم شديد في الحلق مع صعوبة في البلع وألم بحرقان شديد في منطقة الصدر كأن طوبة على الصدر ووهن وضعف شديد وألم في الجسم مع صداع و دوخة بسبب عدم وصول الأوكسجين بشكل كافي بسبب صعوبة التنفس مافيش حرارة حرارتي مش بتتخطى الـ37 ونص و ده لأن الجسم لسه ما وصلش للمرحلة اللي يتهاجم بشدة من الفيروس فتبدأ الحرارة ترتفع علشان تهاجم الفيروس».

وفي الوقت الذي اتبعت فيه إيناس الإجراء المتبع من وزارة الصحة المصرية ببقائها في الحجر المنزلي، لأن حالتها الصحية كانت مستقرة، ساءت حالتها، وتم نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث نشرت الفنانة اشابة صورة لها من داخل سيارة الإسعاف، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء، حيث كتبت: «أنا في عربية الاسعاف و طالعة على حميات امبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية و استهزاء او هزار ومع ذلك مش بتمنى انهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه، علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه»