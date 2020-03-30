فنانة مصرية تؤكد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 30 مارس 2020

أكدت الفنانة المصرية إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيبت أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب.



ونشرت المطربة فيديو من داخل مستشفى حميات إمبابة، كشفت فيه أعراض إصابتها بفيروس كورونا بعد نقلها إليه، عقب شعورها بضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارتها.

وأعلنت المطربة خلال بث مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت عز الدين، نجمة برنامج "أراب أيدول"، أن حراراتها في تزايد مستمر، بسبب إصاباتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: "هكون معاكم لحظة بلحظة بكل المستجدات .. أنا حرارتي بدأت ترتفع واقتربت من 38 ومش بتنزل وضربات قلبي سريعة جدا وضيق التنفس زاد بشدة والسعال الجاف بدأ في الزيادة".

ومع ذلك، قالت المطربة في الفيديو لجمهورها، إنها بخير ووجهت رسالة لهم بألا ينزعجوا وأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل سلامتهم.

وتابعت إيناس، أنها راضية بقضاء الله مهما كانت نتائج رحلتها مع كورونا، وفقاً لروسيا اليوم