كاسانو: ميسي أفضل من مارادونا

متابعة بتجـــــــــرد: قال المهاجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو إن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أفضل من الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأشار كاسانو، في تصريحات أدلى بها لصحيفة (لاكورييري ديللو سبورت) إلى أن ميسي يتفوق على مارادونا لأنه «ظل يقوم بنفس الأشياء على مدى 15 عاماً».

ويعتبر ميسي أيقونة كرة القدم الأرجنتينية في الألفية الجديدة، في ظل أدائه الخارق الذي يقدمه منذ بدء مسيرته الاحترافية موسم 2004 / 2005، ليصبح خليفة مارادونا، الذي قاد منتخب راقصي التانغو للتتويج بكأس العالم عام 1986 بالمكسيك.

وأوضح كاسانو «مارادونا قام بشيء لم يسبق له مثيل لمدة 4 أو 5 أعوام، لكن ميسي ظل محافظاً على مستواه الخرافي لمدة 15 عاماً».

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أضاف كاسانو «لقد سجل ميسي 710 أهداف وقدم 300 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الاحترافية، حينما يلعب فإن فريقه يصبح متقدماً بالفعل».

واختتم كاسانو حديثه قائلاً «يتعين على محبي مارادونا تجاوز الأمر. هناك شخص أطاح به بالفعل».

ويرى البعض أن ميسي بحاجة لتكرار إنجاز مارادونا بقيادة منتخب الأرجنتين للحصول على كأس العالم، حتى يصبح أفضل لاعب كرة في التاريخ، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التتويج بالمونديال رغم مشاركته في 4 نسخ بالبطولة.