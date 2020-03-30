جانيت جاكسون: لا أشعر بالملل مع ابني

متابعة بتجـــــــرد: نفت المطربة الأمريكية السمراء جانيت جاكسون، شعورها بالملل من عزلة (كوفيد- 19) الإجبارية، مشيرة إلى أنها تستغلها في طهو الحلوى لابنها الوحيد عيسى.

وقالت جاكسون (53 سنة) إنها تجيد إعداد «البانكيك» على شكل النوتة الموسيقية لعيسى، وتشعر أنه بمثابة مكافأة العمر لها، لذلك تستمتع بكل لحظة تقضيها معه، ولا تشعر بأي ضجر من البقاء في البيت بصحبته.

وأوضحت في حسابها على إنستغرام، أنه الرجل الوحيد الذي تطيعه في كل أوامره، ومن أجله تؤجل كل مشاريعها الفنية.

وكانت جانيت قد تزوجت الملياردير العربي وسام المانع في 2012 قبل أن ينفصلا في أبريل 2017 بعد 4 أشهر فقط، من ولادة ابنهما عيسى.

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ونشرت جاكسون مقاطع فيديو لها على إنستغرام، وهي تُعِد الحلوى لابنها، أتبعتها بنشر فيديو لأحد معجبيها وهو يرقص على إحدى أغانيها، مرتدياً قناعاً طبياً للوقاية من كورونا.

ودعت المطربة الأمريكية متابعيها ومعجبيها، للالتزام بتعليمات الحظر حتى تمر محنة الوباء على خير، من دون أي خسائر، مشيرة إلى أنها مستعدة لمشاركة متابعيها، مقاطع يومية من أغنياتها تبثها على الهواء لتسليتهم، حتى يمر وقت العزل الصحي سريعاً.

وطوال مسيرتها الفنية، أصدرت جانيت جاكسون 11 ألبوماً غنائياً، بدأتها بألبوم «جانيت جاكسون» في عام 1982، وبعد ذلك بعامين طرحت «شارع الأحلام» ثم Control أو«سيطرة»، وطرحت آخر ألبوماتها في عام 2015 بعنوان Unbreakable أو غير قابل للكسر.