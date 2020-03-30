فن ومشاهير

في زمن كورونا.. معن برغوث يغني “راح الخميس”

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متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان السوري معن برغوث، صاحب الأغنية الشهيرة «هلا بالخميس»، أغنية جديدة بالتزامن مع ما يعيشه العالم من تفشي فيروس ، حملت عنوان “راح الخميس”، ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم برغوث الأغنية الجديدة بطريقة كوميدية استعراضية، بمشاركة الكمامة الطبية والأكياس البلاستيكية.

وحصلت الأغنية على نسب مشاهدة عالية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ وقت طرحها حتى الآن.

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