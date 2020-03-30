مصطفى مرسي عن بسمة بوسيل: صرفت عليها كتير.. وعرفتها على تامر حسني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الشاعر المصري، مصطفى مرسي، عن صمته لكشف تفاصيل الخلاف القائم بينه وبين الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، والذي وصل إلى ساحات القضاء، من أجل الحصول على حقه.

وقال مصطفى، فى تصريحات تلفزيونية: "بسمة بوسيل كانت مشروعا بالنسبة لي منذ أعوام وبذلت به مجهودا كبيرا وصرفت عليها كثيرًا ونفذنا أغاني وجعلتها تأتي إلى مصر وكنت أنا السبب في أنها تتعرف على تامر حسني وتتزوجه".

أما عن أول لقاء بين بسمة وتامر قال: "كان عن طريقي فكنا وقتها بمهرجان موازين وطلبت بسمة بوسيل مني أن تسلم على تامر حسني لأنها تحبه كفنان جدًا وأخذتها بالفعل وعندما رأته ظلت تبكي وهو احتضنها وأخذا أرقام بعضهما ولم أعلم بأنهما أصبحا على تواصل".

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وأضاف الشاعر المصري: "فوجئت بأن بسمة بوسيل لم تعد ترد على مكالماتي وتركت المكان الذي جعلتها تقيم به في مصر لأنها أمانة من أهلها في المغرب معي، وعندما تحدثت لوالدها قال لي إنه يعلم ابنته أين، وبعد ذلك علمت أن بسمة بوسيل تقيم في منزل تامر حسني وبعد ذلك تزوجا".

فى هذا السياق، أكد مرسي، أن ما فعلته بسمة، وعدم ردها عليه، تسبب له فى خسارة الكثير حيث أنه أسس شركة في المغرب مخصوص بسبب التعاقد بينهما، وهو جعله يلجأ للمحاكم والقضاء، مؤكداً أنه لن يترك حقه دون الحصول عليه.

على الجانب الآخر، كانت بسمة قد قدمت التهنئة لزوجها بمناسبة حصوله على جائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة "غينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم، التي أقامها مع جمهوره وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "Iron man" روبرت داوني جونير، حيث نشرت صورة عبر الاستوري الشخصي لها، وكتبت "فخورة جدا بيك"، وسرعان ما انتشرت صورة الجائزة عبر مواقع التواصل لتهنئة الفنان المصري.

يذكر أن بسمة بوسيل هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني.

بسمة وقبل مشاركتها في ستار اكاديمي 6 قدمت على جامعة طب في فرنسا وتم قبولها لكنها تركت الجامعة ودخلت ستار اكاديمي وقررت بعد انتهاء البرنامج متابعة الدراسة لكن بمجال يساعدها على النجاح في الفن. تزوجت بسمة عام 2012 من المغني المصري تامر حسني وانجبا ابنتين هما: تاليا وامايا. وانجبت في العام 2018 ابنها آدم.