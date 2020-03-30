ابن شقيق عبد الحليم حافظ يكشف أسرار العندليب في "واحد من الناس"

القاهرة - لايف ستايل
يستضيف برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، بمناسبة ذكرى وفاته الـ43. ويكشف شبانة الستار عن العديد من ذكريات العندليب الأسمر، وأسراره جديدة عن النجم الحاضر رغم الغياب، ويفتح خزانة أسرار حليم لأول مرة ويتحدث عن قصة حبه من سعاد حسني وهل تم الزواج .
وكما يتحدث عن الكثير في حياة الفنان الراحل، حيث يجهل الجمهور بعض هذه الأشياء أو أنها مُحيت من الذاكرة بسبب الوقت، ولكن أغاني عبد الحليم مازالت على قيد الحياة، ومازال له جمهور رغم موته وهو في فترة الشباب بسبب المرض الذي أصابه.
والفنان عبد الحليم حافظ له الكثير من العلامات التي رسخت في ذهن الجمهور، وساهم في اكتشاف عدد من النجوم، ومنهم الموسيقار هاني شنودة، الذي اكتشفه العندليب، وكان له الفضل الأول في ظهوره على الساحة الفنية، وشارك شنودة في بداياته في إحياء حفلة للعندليب.
وبرنامج “واحد من الناس” يُذاع عبر شاشة قناة النهار، في تمام التاسعة وانتصف مساءً، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وينتمي إلى نوعية البرامج الاجتماعية.
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