شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لإيناس عز الدين من حميات إمبابة بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة إيناس عز الدين فى أول فيديو لها من داخل مستشفي العزل بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرت فيديو لايف لها من داخل مستشفي إمبابة للحميات، لتؤكد رضاها عن ما تمر به حاليا.



ايناس عز الدين

وقالت فى الفيديو:" عندي رضا تام بكل اللي هيجيبوا ربنا بحب اطمنكم انا لساني عاجز عن الكلام بعد ما شفت رسائلكم ليا ساعات ربنا بيعرضنا لأزمة عشان يبين إن فى ناس بتحب الخير لبعض وتدعي لبعض بنيه صافية".





وتابعت ردا علي من يشكك فى كلامها وأنه بداعي الشهرة:"مفيش حد يحب يتشهر ويطلع بالمنظر ده ويدعي علي نفسه إصابته بفيروس معدي ويخلي الناس تخاف تتعامل معاه"، مؤكدة أنها سعيدة بإبتلاء الله لها فهو يخلص من الذنوب في الدنيا وهذا حب من الله، وأنها ليست خائفة ومتأكدة من أنها ستشفى وتعبر هذه المحنة.

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كما نشرت صورة ليدها، معلقة عليها :"يدوب مسألة وقت و شكة دبوس ونوم متواصل و راحة في غرفة و أبعد و أفصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة و استمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حواليا من كل الناس دي واهو كله بيعدي".





وتابعت :"الحلو بيعدي و الوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول.. كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه و عدينا.. وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية.. وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها و اهي مشيت و دلوقتي بنفتكرها و بنضحك عليها.. صدقوني كله بيعدي".



