شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة لقاح كورونا.. قصة الجزء الجديد من مسلسل "La casa de papel" الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألفارو مورتى، بطل المسلسل الإسبانى la casa de papel والذى يلعب دور "البروفيسور" إن "مهمة الأستاذ والعصابة القادمة هى سرقة لقاح فيروس كورونا، الذى يهدد البشرية، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأضاف مورتى "سندخل المختبر الذى يتم فيه إنتاج لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه يرغب فى سرقة لقاح الوباء الذى أصبح يهدد العالم.

وليس بطل مسلسل"لاكاسا دي بابيل" فقط من تأثر بفيروس كورونا، ولكن أيضا ظهرت الممثلة، كلارا ألفارادو، التى تلعب دور أدريانا فى المسلسل الإسبانى La Casa de Papel ، الذى سيتم عرضه عبر شبكة نتفليكس، الشهر المقبل، فى ملابس ممرضة وذلك بعد أن قررت الانضمام لرعاية مرضى فيروس كورونا فى مستشفى فى مدريد، واحدة من أكثر المدن تضررا.

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وقالت ألفارادو "سأقضى الأيام المقبلة فى الحجر الصحى للعمل كممرضة، كنت أقول دائما إننى كنت أحب أن أعمل فى مجال التمريض"، مشيرة إلى أنها الآن تعمل على قضية اخلاقية ومعنوية، قائلة "قررت ارتداء ثوب التمريض قبل يومين ، وبشكل أساسى أقوم بهذا من أجل قضية أخلاقية، لم استطع البقاء فى المنزل مكتوفة الأيدى، فلابد من المساعدة خاصة لأشخاص يواجهون الصعوبات".

وأضافت الفارادو أن "هذا الوقت ليس وقتا للنقد، أو المنافسة السياسة، ولا لوضع بعض الإجراءات على وجوهنا، بل لتقديم محتوى مفيد لجعل هذا الموقف يمر دون إلحاق ضرر أكثر".

وأعلنت شركة نتفليكس عن موعد نزول لاكاسا دى بابيل 4، حيث ذكرت ان موعد عرض الجزء الرابع من المسلسل سيكون في تاريخ 3 من شهر ابريل من العام 2020، حيث تم عرض الجزء الاول من المسلسل في شهر مايو من العام 2017، وتم عرض الجزء الثاني في العام 2018، والجزء الثالث في العام 2019، وينتظر الكثير من عشاق المسلسل الجزء الرابع الذي اعلنت عنه شركة الانتاج.

وتدور أحداث هذا المسلسل حول عملية سرقة وسطو مسلح تقوم به مجموعة من الافراد، وهنالك الكثير من الاحداث المشوقة التي جعلت من المسلسل واحد من اشهر المسلسلات التي بات البحث عنها في الفترة الحالية بشكل كبير، وبعدما اعلنت شركة الانتاج عن الجزء الرابع بدأ الكثير من محبيه البحث عن موعد نزول لاكاسا دي بابيل 4.