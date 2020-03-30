شكرا لقرائتكم خبر عن سر رغبة سيلين ديون فى تبنى طفلة رغم أنها أم لثلاثة أبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل نجمة الغناء العالمية سيلين ديون بعيد ميلادها اليوم الاثنين، حيث تتم اليوم عامها الـ52 من عمرها.

سيلين ديون التي تعتبر واحدة من أشهر نجمات الغناء على مستوى العالم بعدما تربعت على عرش الغناء لسنوات طويلة، نتعرض فى عيد ميلادها إلى سبب رغبتها فى تبنى طفلة، حيث سبق قبل ثلاث سنوات وكشفت عن تلك الأمنية أثناء إجرائها مقابلة صحفية مع مجلة elle قالت فيها إنها تحلم بإنجاب طفلة، وهو الحلم الذى لم يتحقق عقب إنجابها ثلاثة أطفال كلهم أولاد.

سيلين ديون أكدت أنها تشعر دائماً برغبة ملحة فى أن يكون عندها ابنة تشاركها حياتها، وبالتالى كشفت عن أنها قد تقدم على خطوة التبنى فى يوم من الأيام بهدف الشعور بمشاعر الأمومة لإبنة لشعورها بأن الأمر مختلف تماماً رغم أن لديها ثلاثة أبناء تعيش معهم أفضل أوقاتها.

جدير بالذكر أن سيلين ديون واحدة من أهم نجمات الغناء على مستوى العالم إن لم تكن أهم نجمة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعدما نالت العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى تحطيمها أرقاما قياسية فى مبيعات أغانيها وألبوماتها الغنائية فى كل مرة تطلق ألبوم.